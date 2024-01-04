YSK SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI! Seçmen listesi ne zaman askıya çıkar 2024? Seçmen listeleri nereden öğrenilir?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçmen listeleri ne zaman askıya çıkar merak ediliyor. Seçmen listeleri nasıl öğrenilir ve YSK seçmen listesi sorgulama ekranı gündeme geliyor. Vatandaşlar, seçmen listeleri nereden öğrenileceğini sorguluyor. Seçmen listesi ne zaman askıya çıkar 2024? Seçmen listeleri nereden öğrenilir? YSK seçmen listesi sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

SEÇMEN LİSTESİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKAR 2024?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik seçmen listeleri 4 Ocak 2024 tarihinde askıya çıkarılacak.

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, seçmen listeleri 4-17 ocak tarihlerinde mahalle muhtarlıklarında askıda bulunacak. Adres değişikliğine ilişkin işlemlerin bu süreç içinde nüfus müdürlüklerinden yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi. Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi bugün başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek. Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

YSK SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Seçmen listelerini https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından