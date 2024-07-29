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YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak?

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YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini nasıl alabileceklerini ve sınavın ne zaman, saat kaçta gerçekleştirileceğini merak ediyor. Sınavla ilgili tüm detayları ve giriş belgesi alım sürecini bu yazıda bulabilirsiniz.

Yökdil sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( Yökdil ) için sınav yerleri araştırması başladı. Yılın ikinci YÖKDİL sınavına katılacak olan adaylar, "YÖKDİL sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır?" ve "2024 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak?" sorularına cevap arıyor. İşte ÖSYM'nin takvimindeki sınav tarihi ve saati ile birlikte sınav giriş belgesi hakkındaki detaylar...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UYGULANACAK?

25 Haziran - 2 Temmuz 2024 Tarihleri arasında tamamlanan YÖKDİL başvuru işlemleri ardından sınav tarihine kısa bir süre kaldı. 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak.

YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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