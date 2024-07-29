YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak?

Yökdil sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( Yökdil ) için sınav yerleri araştırması başladı. Yılın ikinci YÖKDİL sınavına katılacak olan adaylar, "YÖKDİL sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır?" ve "2024 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak?" sorularına cevap arıyor. İşte ÖSYM'nin takvimindeki sınav tarihi ve saati ile birlikte sınav giriş belgesi hakkındaki detaylar...

YÖKDİL/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UYGULANACAK?

25 Haziran - 2 Temmuz 2024 Tarihleri arasında tamamlanan YÖKDİL başvuru işlemleri ardından sınav tarihine kısa bir süre kaldı. 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.