YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? YÖKDİL puanı akademik başvurularda kaç yıl geçerli?

Yökdil puanı kaç yıl geçerli? Akademik kariyer planlayan adaylar için YÖKDİL puanının geçerlilik süresi, başvurulacak programın kabul şartlarını doğrudan etkiler. Bu nedenle "YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli?" sorusunun yanıtı, sınavdan alınacak puanın hangi süre boyunca kullanılabileceğini bilmek açısından büyük önem taşıyor. İşte "YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli?" sorusunun net cevabı…

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında YÖKDİL puanı, sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir. Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman gibi akademik kadrolara başvurularda ve doçentlik başvurularında, YÖKDİL puanının süre sınırlaması yoktur. Yani bu pozisyonlar için eski tarihlerde alınmış bir YÖKDİL puanını hâlâ kullanabilirsiniz.

KURUM BAZINDA DEĞİŞİKLİKLER

Her ne kadar genel geçerlilik süresi 5 yıl olsa da, bazı üniversiteler veya programlar bu süreyi daha kısa (örneğin 2–3 yıl) olarak belirleyebilir. Başvuru yapmadan önce ilgili kurumun yönetmeliklerini mutlaka kontrol edin.

YÖKDİL PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ SONA ERDİĞİNDE NE OLUR?

Beş yıllık geçerlilik süresi sona erdikten sonra YÖKDİL puanınız, başvuru işlemlerinde kullanılabilirliğini kaybeder.