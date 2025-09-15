YÖK VERİ ANALİZİ OKULU SONUÇ SORGULAMA: Marmara Üniversitesi veri analizi okulu sonuçları!

Veri Analizi Okulu sonuçları açıklandı. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen bu eğitim programı, YÖK desteğiyle ve ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin katkılarıyla hazırlandı. Peki, Marmara Üniversitesi veri analizi okulu sonuçları nasıl kontrol edilir?

YÖK VERİ ANALİZİ OKULU SONUÇ SORGULAMA

Sonuçların ilanıyla birlikte, kabul edilen adaylar için eğitim süreci başlamış oldu. Sonuçların ardından adayların dikkat etmesi gereken ilk adım, kesin kayıt işlemleridir. Kayıt tarihleri, programın koordinatörlüğü tarafından açıklanacak olup, belirtilen tarihler içinde tamamlanması bekleniyor. Aksi hâlde kontenjan hakkı yedek listedeki adaylara devredilecektir.

VERİ ANALİZİ OKULU BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları açıklandı. 2025 başvuru takvimine göre açıklanma tarihi 15 Eylül olarak belirlenmişti ve süreç bu plana sadık kalınarak tamamlandı. Adaylar, başvuru sırasında kullandıkları kullanıcı bilgileriyle online sistem üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Sonuçlar, sadece kazananları değil, aynı zamanda yedek adayları da içermekte. Bu durum, programın yoğun ilgi gördüğünü ve kontenjanların sınırlı olduğunu da ortaya koyuyor. Dolayısıyla kazanan adayların belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.

VERİ ANALİZİ OKULU NEDİR?

Veri Analizi Okulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde ve Marmara Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen, tamamen ücretsiz ve çevrim içi bir eğitim programıdır. Programın temel amacı, üniversite öğrencileri ve mezunlarını veri analizi, istatistik, yapay zekâ ve hesaplamalı sosyal bilimler gibi çağdaş bilimsel alanlarda yetkinleştirmektir.

Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve akademisyenleri tarafından desteklenen bu eğitim, sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı beceriler de kazandırmayı hedeflemektedir. Program sonunda katılımcılara başarı durumlarına göre sertifika verilmekte; bu da akademik ve profesyonel kariyerlerinde önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

Veri temelli karar verme kültürünün yaygınlaşması, kamu ve özel sektördeki analitik kapasitenin artırılması ve gençlerin araştırma temelli düşünme becerilerinin gelişmesi, bu programın uzun vadeli hedefleri arasında yer almaktadır.

VERİ ANALİZİ OKULU EĞİTİM MODÜLLERİ NEDİR?

Veri Analizi Okulu, katılımcıların ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak yapılandırılmış altı ana modülden oluşmaktadır. Her bir modül, hem teorik bilgi hem de pratik uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

Temel İstatistik: Bilimsel veriye dayalı düşünme, grafik okuma, veri toplama yöntemleri ve istatistiksel analizlere giriş konularını kapsar.

Panel Veri Analizi: Zaman serileri ve birim etkileriyle çalışılan veri setlerinin analiz edilmesini sağlar. Regresyon modelleri, panel veri setleri üzerinde uygulamalı olarak ele alınır.

Psikometri: Özellikle sosyal bilimler alanında kullanılan ölçme araçlarının güvenilirlik, geçerlilik ve madde analizleri gibi yönleriyle incelendiği bir modüldür.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler: Python programlama dili kullanılarak, sosyal medya verileri, metin madenciliği ve sosyal ağ analizi gibi yöntemlerle toplum davranışlarının modellenmesi öğretilir.

Dijital Beşerî Bilimler: Tarih, dilbilim, edebiyat gibi alanlarda dijital veri araçlarının kullanımıyla yapılan analizleri içerir. Veri görselleştirme ve dijital arşiv kullanımı bu modülde öne çıkar.

Yapay Zekâ: Büyük veri, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve üretken yapay zekâ sistemleri bu modülde ele alınmaktadır. Uygulamalı olarak çeşitli yapay zekâ modelleriyle projeler geliştirilir.

Her modül sonunda yapılan değerlendirme sınavlarıyla katılımcıların kazanımları ölçülmekte ve başarı durumlarına göre sertifika verilmektedir.

VERİ ANALİZİ OKULU EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

Veri Analizi Okulu'nun eğitim süresi toplamda yaklaşık 7 ay olarak planlanmıştır. Eğitim süreci aşağıdaki takvime göre ilerleyecektir:

Başlangıç tarihi: 1 Ekim 2025

Bitiş tarihi: 24 Nisan 2026

Her bir eğitim modülü ortalama olarak 4 ila 6 hafta sürmektedir. Katılımcılar haftalık ders programı doğrultusunda çevrim içi olarak ders materyallerine erişebilir, canlı ders oturumlarına katılabilir ve uygulamalı ödevlerle yetkinliklerini geliştirebilir.

Toplamda her modül için yaklaşık 85 saatlik bir eğitim süresi öngörülmektedir. Bu sürece; video dersler, uygulama örnekleri, proje çalışmaları ve sınavlar dahildir. Katılım zorunluluğu olan oturumlar dışında esnek zamanlı ilerleme de mümkündür. Bu sayede katılımcılar, mevcut iş veya okul düzenlerini aksatmadan eğitimi tamamlayabilir.