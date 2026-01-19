Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri-Malatya ile Kayseri-Kahramanmaraş kara yollarının bazı kesimleri çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
- Kayseri–Malatya kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
- Kayseri–Kahramanmaraş kara yolunda Pınarbaşı ile Göksun arasındaki güzergâh çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
- Karayolları ve belediye ekipleri yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ulaşımı olumsuz etkilediğini duyurdu.
ULAŞIMA GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri– Malatya kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine izin verilmediği bildirildi. Ayrıca Kayseri– Kahramanmaraş kara yolunda Pınarbaşı ile Göksun arasındaki güzergâhın da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
EKİPLER SAHADA ÇALIŞIYOR
Karayolları ve belediye ekiplerinin, yolu yeniden ulaşıma açmak için aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.