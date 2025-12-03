Yoga Endüstrisine Eleştirel Bakış: 'Yoganın Maskesi' Kitabı Yayımlandı

Nevin Bilgin ve Aysun Cengiz'in kaleme aldığı "Yoganın Maskesi", modern yoganın ticarileşen yüzüne eleştirel bir mercek tutarken, okuyucuya hem düşünsel hem de pratik bir rehber sunuyor.

Galeati Yayınevi tarafından yayımlanan "Yoganın Maskesi – Bedenin Ekonomi Politiği | Din mi, Endüstri mi, Terapi mi, Cinsellik mi & Yoga Rehberiniz", günümüz yoga pratiğinin geçirdiği dönüşümü çok yönlü bir bakışla ele alıyor. Gazeteci Nevin Bilgin ve yoga eğitmeni Aysun Cengiz imzalı kitap; yoga pratiğini sadece fiziksel bir aktivite olarak değil, tüketim kültürü, kapitalizm, kimlik, ruhsal arayış ve endüstriyelleşme gibi kavramlarla kesişen karmaşık bir pratik olarak inceliyor.

Modern Yogaya Eleştirel Bir Bakış

Kitap, özellikle son yıllarda yoga pratiğinin yoğun bir "wellness endüstrisi" parçasına dönüşmesine dikkat çekiyor. Yoga matlarından markalı kıyafetlere, meditasyon aksesuarlarından ticari atölyelere kadar geniş bir alanda yoganın pazarlanabilir bir statü sembolüne çevrildiğini ortaya koyuyor.

"Bedenin Ekonomi Politiği" bölümü, bu dönüşümün birey ve toplum üzerindeki etkilerini sorguluyor. Yazarlar, yoga uygulamalarının nasıl birer "tüketim nesnesi" hâline geldiğini; özünden uzaklaşarak endüstriyel bir forma büründüğünü örneklerle tartışıyor.

Yoga Rehberi: Daha Sade, Erişilebilir Bir Pratik Mümkün

Kitap yalnızca bir eleştiri metni değil; aynı zamanda başlığındaki gibi bir "Yoga Rehberi" niteliği taşıyor. İçinde:

Evde uygulanabilecek temel ve orta seviye yoga hareketleri,

Mat, blok gibi ekipmanları düşük maliyetle hazırlama yöntemleri,

Yogi çayı, göz yastığı gibi sade ve doğal tamamlayıcı öneriler,

"Hareketle terapi" yaklaşımına dair açıklamalar

yer alıyor. Böylece hem yeni başlayanlara hem sade, ticari kaygılardan uzak bir pratik arayanlara kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Akademik ve Deneyimsel Derinlik: Röportajlar ve Çeşitli Perspektifler

Nevin Bilgin ve Aysun Cengiz, kitapta yoga kültürüne tek yönlü değil, çok katmanlı bir mercekle bakıyor.

Bu çerçevede Prof. Binnur Yeşilyaprak, Dr. Ayşe Şule Çağlar gibi alan uzmanlarıyla yapılan röportajlar; hem bilimsel hem de pratik açıdan yoganın kökeni, günümüzdeki anlamı ve ruhsal ihtiyaçlarla ilişkisi üzerine geniş bir perspektif sunuyor.

Uzman Yorumları: "Yoganın Maskesini Kaldırıyor"

Kitap hakkında görüş bildiren uzmanlardan Prof. Ahmet Alpay Dikmen, yoganın "her derde deva" hâline getirilip endüstriyel bir efsaneye dönüştürülmesini eleştirerek kitabın bu süreci adım adım anlattığını belirtiyor.

Dr. Ayşe Şule Çağlar ise kitabın "çok boyutlu ve kapsamlı" olduğunu, modern yoga olgusuna eleştirel bir tavırla yaklaşarak "yoganın maskesini kaldırdığını" ifade ediyor.

Kimler İçin?

"Yoganın Maskesi" özellikle şu okuyuculara hitap ediyor:

Yoga pratiğini ticari kalıplardan uzak, bilinçli bir şekilde sürdürmek isteyenler,

Yoga kültürünün tarihsel, felsefi, toplumsal ve ekonomik yönlerini merak edenler,

Tüketim kültürü ve wellness endüstrisini sorgulayan okurlar,

Hem eleştirel hem uygulamalı bir rehber arayanlar.

Galeati Yayınevi'nden Yeni Bir Yoga Kaynağı

Bilgin ve Cengiz'in birlikte kaleme aldığı "Yoganın Maskesi", yogayı sadece bir egzersiz veya trend olarak değil, çağdaş dünyanın ruhsal boşlukları ve tüketim alışkanlıklarıyla kesişen bir pratik olarak ele alan cesur ve kapsamlı bir eser olarak dikkat çekiyor.

Kitap; meditasyondan pazarlama stratejilerine, geleneksel yoga felsefesinden modern wellness akımlarına kadar geniş kapsamıyla, hem yoga meraklılarına hem de eleştirel kültür okuyucularına güçlü bir alternatif sunuyor.