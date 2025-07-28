Ösym'nin resmi açıklamasına göre, 2025 yılı YKS tercih süreci 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü başlayacak. Adaylar, tercihlerini belirlenen tarihler arasında Ösym'nin resmi sisteminden yapabilecek. "YKS tercihler 30 Temmuz'da mı başlıyor?" sorusu kadar, sürecin nasıl işleyeceği de adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, YKS tercihler 30 Temmuz'da mı başlıyor? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ 30 TEMMUZ'DA MI BAŞLIYOR?

Ösym, tercih ekranını 30 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak tercih işlemlerine başladı.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Tercih işlemleri sırasında adaylara 24 adet tercih hakkı verilecek. Bu tercihlerde, yalnızca puana göre değil, başarı sırasına göre tercih yapılması gerektiği vurgulandı. YÖK Atlas ve ÖSYM tercih robotu gibi dijital rehberler, adayların doğru bölüme yönlendirilmesinde büyük kolaylık sağlıyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adayların tercih ekranına T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Tercihler tamamlandıktan sonra onay süreci unutulmamalı; aksi halde tercihler geçersiz sayılıyor.