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YKS son başvuru tarihi ne zaman 2025? YKS kayıtları ne zaman bitiyor?

YKS son başvuru tarihi ne zaman 2025? YKS kayıtları ne zaman bitiyor?
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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2025 YKS başvuruları 6 Şubat 2025 tarihinde başladı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS son başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

Milyonlarca YKS adayı 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman sona erecek ücreti ne kadar? YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS geç başvuru süreci nasıl olacak? İşte, adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2025?

6 Şubat 2025 tarihinde başlayan 2025 YKS başvuru süreci 3 Mart 2025 saat 23:59'da sona eriyor. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, bireysel olarak resmi web sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuru süresi sona erdikten sonra, herhangi bir değişiklik yapılmayacağı için adayların işlemlerini eksiksiz tamamlaması önem taşıyor.

YKS son başvuru tarihi ne zaman 2025? YKS kayıtları ne zaman bitiyor?YKS başvuruları son tarih

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ayrıca, ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, başvurularını tamamlamak isteyen adaylar, belirlenen tarihler içinde işlemlerini yaparak sınav ücretlerini yatırmak zorunda. Adayların sınava girebilmeleri için her oturum için belirlenen 450 TL başvuru ücretini en geç 4 Mart 2025'e kadar ödemeleri gerekiyor. Geç başvuru hakkı bulunan adaylar ise 12-13 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

ÖSYM, başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için adayların başvurularını son güne bırakmamalarını öneriyor.

YKS son başvuru tarihi ne zaman 2025? YKS kayıtları ne zaman bitiyor?YKS başvuru ücreti ne kadar

YKS 2025 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Her yıl yüz binlerce adayın katılım gösterdiği YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşuyor. Sınav için başvuru sürecinde ise adayların, hangi oturumlara katılacaklarını dikkatlice belirlemeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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