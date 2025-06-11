"Yks sınav yerleri belli oldu mu?" sorusunun yanıtı, artık Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebiliyor. Bu belgeler sayesinde adaylar, hangi şehirde, hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini net bir şekilde öğrenebilecek. "Yks sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorusu da bu kapsamda ÖSYM tarafından netlik kazandırıldı. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 11 Haziran ÖSYM giriş!

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusu da yine bu açıklamayla birlikte yanıt buldu. Adayların belgelerini çıktı alması ve sınav günü yanlarında bulundurması zorunlu tutuldu. Sınav günü belge ve geçerli kimlik olmadan adayların sınava girmesi mümkün olmayacak.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca alabilecekler.

ADAYLARIN DİKKATİNE

YKS sınav yerleri belli oldu mu diyen adayların, belgede yer alan okul, bina ve salon bilgilerini dikkatle incelemesi ve sınav günü bu bilgiler doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde olmak, olası gecikmelerin önüne geçmek açısından oldukça önemli.

Sınav giriş belgesinde adayların fotoğrafları da yer alıyor ve belge üzerinde hiçbir şekilde yazı, çizim veya işaret bulunmamalı. Adaylar, ÖSYM sisteminden belgeyi PDF olarak indirip yazdırarak sınav günü yanında bulundurmalı. Bu belgeye yalnızca AİS sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz çıktısı geçerlidir. Adayların belgeyi renkli ya da siyah beyaz olarak yazdırmaları konusunda herhangi bir zorunluluk yoktur. Önemli olan belge üzerindeki fotoğrafın net ve tanınabilir olmasıdır.