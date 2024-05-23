Yks sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu, sınava katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. YKS sınavına girecek olan adaylar sınava kısa süre kalmasıyla beraber YKS sınav giriş belgelerini araştırıyor. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS sınav yerleri yer alıyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte ÖSYM YKS sınav giriş ekranı!

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için sınav yerlerini açıkladı. Adaylar, 2024-YKS'ye girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini, 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren saat 14.30'dan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecekler.

Sınavın detayları ve uygulanmasına ilişkin bilgiler 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almakta olup, adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. ÖSYM, TYT ve AYT oturumları için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT oturumu için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.