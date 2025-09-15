YKS ek tercihler başladı mı? 2025 YKS ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar!

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercih dönemi gündeme geldi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için adaylara yeni bir fırsat sunuluyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu ve taban puan listeleri, ek tercih sürecinde adayların yolunu aydınlatacak önemli kaynaklar arasında yer alacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında sizlerle.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

2025-YKS ek tercih tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Mazeretli kayıtların tamamlanmasının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

Geçtiğimiz yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilmiş, ek tercih başvuruları ise 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2025 YKS ek tercih süreci için adaylar ÖSYM'den gelecek resmi duyuruları bekliyor. Henüz ek yerleştirme kılavuzu ve takvimi yayımlanmadı, ancak önceki yıllardaki uygulamalara göre ek tercih başvuruları genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-3 hafta içinde başlıyor. Bu nedenle öğrencilerin, kılavuzun kısa süre içinde erişime açılması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, ek tercih başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "ais.osym.gov.tr" üzerinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilecekler. Başvurular için adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri gerekmekte olup, süreç tamamen online olarak yürütülecek.

Bu sayede öğrenciler, ek tercihlerini istedikleri yerden ve zamandan bağımsız olarak kolayca yapabilecekler. Başvuru esnasında tercih edilen programlar dikkatlice seçilmeli ve kılavuzda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Başvuru süresi içerisinde yapılan tercihler ÖSYM tarafından değerlendirilecek ve ek yerleştirme sonuçları ilan edilecektir. Bu süreçte adayların resmi duyuruları ve kılavuzları yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin Resmi Sitesine Giriş: Başvurular, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden yapılır.

Giriş Bilgileri: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparlar. Şifresini unutanlar, şifre yenileme adımlarını takip edebilir.

Ek Tercih Kılavuzunun İncelenmesi: Başvuru öncesinde ek tercih kılavuzu dikkatlice okunmalı, kontenjanlar, tercih koşulları ve kurallar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.









Tercihlerin Seçilmesi: Boş kontenjanlar arasından adaylar istedikleri programları seçer ve tercih sırasını belirler. Tercihler dikkatle ve planlı yapılmalıdır.

Başvurunun Onaylanması ve Gönderilmesi: Tercihler tamamlandıktan sonra aday, başvurusunu onaylar ve kesin olarak gönderir. Başvuru süresi sona ermeden işlemin tamamlanması önemlidir.

Başvuru Ücreti (varsa): ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih başvuru ücretinin ödenmesi gerekiyorsa, bu adım da tamamlanmalıdır.

Sonuçların Takibi: Başvuru sonrası, ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir. Adaylar, sonuçları yine ÖSYM'nin resmi kanallarından takip edebilir.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DOLDU MU?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada devlet üniversitelerindeki doluluk oranlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Buna göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u dolarken, ön lisans programlarının ise tamamı tercih edildi. Özvar, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi başarı sırası yüksek olan programların tamamının kontenjanlarının dolduğunu belirtti. Mühendislik bölümlerinde doluluk oranının yüzde 97'nin üzerinde olduğunu, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

Ayrıca, yükseköğretimde istihdam odaklı dönüşüm kapsamında açılan yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler gibi alanlardaki yeni programlara da adayların yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı. Bu yıl ilk kez açılan 27 programın (3'ü lisans, 24'ü ön lisans) tüm kontenjanlarının dolduğu bilgisi paylaşıldı.

Vakıf üniversitelerinde ise genel kontenjan doluluk oranı yüzde 75,8 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim için ayrılan toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'i dolarken, vakıf üniversitelerinde bu oran daha düşük kaldı. Ayrıca, devlet üniversitelerinde açık öğretim programlarına ayrılan 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programlarındaki 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarındaki 1224 kontenjanın doluluk oranı ise yüzde 95,3 oldu.