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YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024?

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YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 2024 yılında ne zaman açıklanacağı merak konusu olan YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı güdeme geliyor.

2024 YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, birçok öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Üniversite hayali kuran binlerce aday, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için dikkatlerini ÖSYM'nin yapacağı duyurulara çevirmiş durumda. 2024 YKS ek tercih sürecinde tercihlerde bulunan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını sorgulamak ve hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediyorlar. Peki, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanma süresi, genellikle tercih döneminin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde gerçekleşiyor. YKS ek yerleştirme ile ilgili tarih henüz netleşmedi.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024?

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak. ÖSYM, sonuçları açıkladığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinden giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Ayrıca, ek yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, kazandıkları üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli belgeleri temin ederek kayıt tarihlerine de dikkat etmek durumundalar.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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