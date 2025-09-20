YKS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR: 2025 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Yks ek tercih süreci için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar açıklanacak ve adayların tercihine sunulacak. Bu süreçte yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu, hem önlisans (2 yıllık) hem de lisans (4 yıllık) programlar hakkında detaylı bilgi sağlayacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte gözler, YKS ek tercih sürecine çevrildi. İlk yerleştirmede üniversiteye giremeyen ya da tercih yapmayan adaylar, ek yerleştirme takviminin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Ancak 2025 YKS ek tercih tarihi henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından, ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayımlaması ve tercih sürecini başlatması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, tercih süreci başladığında adaylar, 2 ve 4 yıllık bölümlerin boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

YKS adayları, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih sürecine odaklanmış durumda. Ancak, ÖSYM henüz ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamadı.

YÖK tarafından, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC'deki yükseköğretim kurumları ve bazı yurtdışı üniversitelerinde boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye iletildi. Şimdi gözler, bu kontenjanların yer alacağı ek tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağına çevrildi.

Önceki yıllara bakıldığında, merkezi yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden yaklaşık 2 hafta sonra ek tercih kılavuzunun erişime açıldığı görülüyor. Bu nedenle adaylar, önümüzdeki günlerde yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.

KONTENJANLARIN DOLULUK ORANI

Bu yıl devlet üniversitelerinde lisans bölümleri için 280 bin 900 kontenjan ayrılmıştı. Yerleştirme süreci sonunda bu kontenjanların yaklaşık 3 bini boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde (özel) ise 4 yıllık programlar için 107 bin kontenjan belirlenmişti. Ancak bu bölümlerde 27 binin üzerinde boş kontenjan oluştu.

Genel tabloya bakıldığında, devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 388 bin 644 kontenjandan yaklaşık 358 binine yerleştirme yapıldı. Kayıt yaptırılmayan veya tercih edilmeyen bölümler, boş kontenjanlara eklenecek ve bu kapsamda YKS ek tercih süreci başlayacak.

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu ile hem boş kalan bölümleri hem de ilgili taban puanları inceleyerek tercihlerini yapabilecek.

EK TERCİH YAPACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER!

Merkezi yerleştirme sürecinde adaylardan tercih ücreti alınmazken, YKS ek tercihlerde başvuru ücreti alınmaktadır. 2024 yılında bu ücret 80 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu yıl, ek tercih ücretinin 100 TL'nin üzerinde olması bekleniyor. Net tutar, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzunda duyurulacak.

Adayların, tercih işlemlerinin geçerli sayılması için belirtilen süre içinde ücret ödemesi yapmaları zorunlu olacak. Ücretini yatırmayan adayların tercihleri değerlendirmeye alınmayacak.

ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ödeme işlemleri, ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılabilecek. Ayrıca adaylar, doğrudan ÖSYM'nin "e-Ödemeler" sistemi üzerinden de kolayca ödeme gerçekleştirebilecekler.