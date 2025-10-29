YKS'de açık uçlu sorular mı olacak? 2026 YKS sınav sistemi değişecek mi? Bakan Tekin açıkladı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Türkiye'de öğrencilerin akademik geleceğini belirleyen en kritik sınavlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıkladığı yapay zeka destekli açık uçlu soru projeleri, Yks'de köklü bir dönüşümün habercisi olarak yorumlanıyor. Peki, Yks'de açık uçlu sorular mı olacak? 2026 sınav sistemi değişecek mi? Bakan Tekin'in son dakika açıklamaları haberimizde!

YKS'DE AÇIK UÇLU SORULAR MI OLACAK?

Türk eğitim sisteminin en kritik sınavlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), yıllardır öğrencilerin akademik geleceğini belirleyen en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak geleneksel çoktan seçmeli sınav formatı, son yıllarda eleştirilere maruz kaldı. Öğrencilerin sadece ezber yeteneklerini ölçen bu sistem, eleştirel düşünme ve bilgiyi analiz etme becerilerini yeterince değerlendiremiyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, bu eleştirileri dikkate alarak yeni bir projeyi gündeme taşıdı: "TÜBİTAK ile birlikte yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi üzerine çalışıyoruz." Bu açıklama, Yks'de açık uçlu soruların gelecekte uygulanıp uygulanmayacağı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

2026 YKS SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Şu anki bilgiler ışığında, 2025 YKS kılavuzları ve mevcut uygulamalar, sınavın hâlâ büyük ölçüde çoktan seçmeli formatta gerçekleştirileceğini gösteriyor. Resmi olarak ÖSYM veya YÖK tarafından açıklanmış bir değişiklik bulunmamakta.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise seviyesinde açık uçlu soru uygulamalarına geçişi ve bu soruların yapay zekayla değerlendirilmesi yönünde attığı adımlar, gelecekte YKS sistemine de yansıyabilecek yeniliklerin habercisi olarak yorumlanıyor.

YENİ SİSTEMİN İHTİMALLERİ

Kademeli Uyum: Lise müfredatında açık uçlu soruların yaygınlaşması, üniversiteye geçiş sınavlarında da bu formatın kademeli olarak uygulanmasını kolaylaştırabilir.

Teknolojik Altyapı: Yapay zekanın değerlendirme süreçlerine entegre edilmesi, açık uçlu soruların objektif ve hızlı şekilde puanlanmasını mümkün kılabilir.

Pedagojik Dönüşüm: Sınav sistemindeki olası değişiklikler, öğrencilerin sadece bilgi ezberlemesini değil, bilgiyi yorumlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmeyi teşvik edebilir.

Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bu yönde çalışmalar yürütse de, YKS sistemindeki nihai değişiklikler YÖK ve ÖSYM tarafından alınacak resmi kararlara bağlıdır.