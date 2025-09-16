YKS 2025 EK TERCİH TAKVİMİ: YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversiteye giriş sürecinde "ilk yerleştirme" dönemi sona erdi ve birçok aday için ek tercih dönemi, yeni bir şans niteliği taşıyor. Boş kalan kontenjanların değerlendirilmesi ve mağduriyet yaşayan adayların umutlarının canlı tutulması adına kritik olan bu süreç, Ösym'nin resmi duyurularıyla şekilleniyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte YKS 2025 ek tercih takvimine ait tüm detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Şu an için 2025 YKS üni­ver­si­te ek tercih kılavuzu resmî olarak yayımlanmış değil.

Kılavuz yayımlandığında, boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih koşulları gibi bilgiler detaylı şekilde adaylarla paylaşılacak.

Geçen yıl avantajlı tarih referansı: 2024'te yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylülde yayımlanmıştı; ek tercihler 6–11 Eylül arasında alınmıştı.

YKS ÜNİVERSİTE EK TERCİH TABAN PUANLARI 2025

Taban puanlar, her yıl olduğu gibi ek tercihte yayınlanacak olan kılavuzda yer alacak.

Boş kontenjanlı bölümlerde, adayların yerleşebilmek için "taban puan" kriterini sağlamaları gerekecek. Bu puan genellikle ilk tercihte son yerleşen adayın puanından düşük olamayacak şekilde belirleniyor.

Şu ana kadar resmi kılavuz yayımlanmadığından, 2025'in ek tercih taban puanları hakkında kesin rakamlar açıklanmamış durumda.

YKS 2. TERCİHİ KİMLER NEREDEN YAPACAK?

Kimler yapabilecek?

· İlk yerleştirmede hiçbir programa yerleşemeyen adaylar,

· Yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar,

· Yerleştiği programa kayıt hakkı kazanmış olup da kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar da ek tercihlerden faydalanabilecek.

Nasıl ve nereden yapılacak?

· Tercih işlemleri Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik olarak yapılacak.

· ÖSYM Mobil Uygulaması gibi destekleyici platformlar kullanılabilecekse de resmi yol AİS işlemleridir.

Tercih kontenjan sayısı ve diğer kurallar:

· Adaylar en fazla 24 bölüm/üniversite tercihi yapabilecek.

· Ek yerleştirme ücretinin ödenmesi gerekecek; ödeme yapılmayan tercih başvuruları geçersiz sayılacak.

YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Üniversitelerde boş kontenjan sayıları ile ilgili bazı istatistiki bilgiler açıklandı. Örneğin, devlet üniversitelerindeki 4 yıllık lisans bölümlerinde toplam kontenjan içinden yaklaşık 3.000'in üzerinde boş kontenjan kaldığı, ön lisans programlarında ise boş kontenjanların daha sınırlı olduğu bildirilmiş durumda.

Özel/vakıf üniversitelerinde boş kontenjan sayıları daha fazla. Lisans programlarında ve özellikle özel üniversitelerde kontenjan boşlukları daha yüksek gözüküyor.

Ancak resmi ve detaylı boş kontenjan listesi, ek tercih kılavuzu yayımlanana kadar kesinleşmiş ve tam haliyle ilan edilmiş değil.