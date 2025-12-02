Haberler

Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

Güncelleme:
Sözcü TV'de 14 kişinin işten çıkarılmasının ardından yönetim kadrosunda köklü değişikliğe gidildi. Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. İpek Özbey Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü oldu.

Sözcü Tv'de 14 kişinin gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmasının ardından kanalın yönetim kadrosunda önemli değişikliklere gidildi.

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ TV'NİN BAŞINA GEÇTİ

Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz Gazeteleri ile Sözcü Tv'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu. Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı'nın yerine İpek Özbey, kanalın genel müdürlüğüne ise Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirildi.

Kanal, şu gazetecilerle yollarını ayırmıştı:

  • Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni
  • Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü
  • Emel Okaygün - Haber Müdürü
  • Dora Mengüç - Haber Müdürü
  • Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü
  • Gülşah İnce - Sunucu
  • Fırat Fıstık - Muhabir
  • Meral Danyıldız - Muhabir
  • Ozan Kelleci - Muhabir
  • Mehmet Bal - Muhabir
  • Onurcan Kankal - Kameraman

"PLAZALAR DEĞİL AMA SOKAKLAR BİZİM"

Kanalda 2023'ten beri Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Özgür Çakmakçı, "Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz. Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla..." ifadesini kullanarak kanalla yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

"14 ÇALIŞMA ARKADAŞIMLA İŞTEN ÇIKARILDIĞIMI ÖĞRENDİM"

İşine son verilen Fırat Fıstık da "2 yıldır emek verdiğim Sözcü TV'den yönetim değişikliği nedeniyle bugün 14 çalışma arkadaşımla birlikte çıkarıldığımı öğrendim. Şartlar ne kadar zor olsa da, elbette gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle." demişti.

"NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Meral Danyıldız da X hesabından şunları yazmıştı:

"Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 01.01.2025 sabahı yine her zamanki gibi haber yapmak için Sözcü TV'ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı... Nedenini hâlâ bilmiyoruz.

Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum. :) Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim içim, gönlüm çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet."

"YENİ MECRALARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Cem Özkeskin de "2 yıldır emek verdiğim ve İstanbul Haber Müdürlüğünü üstlendiğim Sözcü TV'den bugün itibarıyla ayrıldım. Başta televizyonun kurucusu Alişer Delek olmak üzere GYY Özgür Çakmakçı ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni mecralarda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Medya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSpartakus:

bu yönetim fazla uzun sürmez. Yılmaz özdil belki uğur dündar ile de yolları ayirabilir.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Cenazeme gelmeyeceksin demişti. Söz uçar , yazı kalır. Bakalım ne olacak

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıRealist:

Milli sorun chp itleri

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Her başa geçen kendi ekibiyle çalışmak ister. Böyle bir şey oldu herhalde. Görelim bakalım yeni alınanları...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
