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Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir?

Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir?
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Ünlü yazar Yılmaz Özdil'in sağlık durumu ve neden hastaneye kaldırıldığı merak ediliyor. Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir ve sağlık durumundaki son gelişmeler gündeme geliyor. Peki, Yılmaz Özdil kimdir, kaç yaşında ve neden hastaneye kaldırıldı?

Gazeteci Yılmaz Özdil kimdir, kaç yaşında? Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Yılmaz Özdil'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir...

YILMAZ ÖZDİL NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Bugün yapılan operasyonla Özdil'in tıkalı damarlarından biri açıldı. Doktorlar, yarın anjiyo yapılarak diğer iki damarın da açılacağını belirtti.

Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir?

YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil'dir. Dedesi Süleyman bey zamanında Aksaray'dan İzmir'e göç etmiş. Yıldırım adında bir abisi vardır.İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında üçüncü sınıftayken Üniversitenin hentbol takımında oynadı.

Gazetecilik mesleğine 1982 yılında Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başladı, sonra Yeni Asır'da yayın yönetmeni oldu. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Sabah gazetesine döndü ve atv haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi. Atv ve Sabah'a TMSF`nin el koyması üzerine istifa etti, 12 Ağustos 2007'de yazar olarak Hürriyet'e geçti.

2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başladı. Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazmakta ve aynı zamanda Fanatik gazetesi çatısı altında spor yazarlığı da yapmaktadır. Yılmaz Özdil, Üniversite 3. sınıftayken tanıştığı Hülya hanım ile 1989 yılından beri evli olup Pelin (d.1991) adında bir kız çocuğu vardır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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