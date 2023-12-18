Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk fragmanındaki "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri izleyicileri küplere bindirdi.

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nden beklenen fragman geldi. Karısını öldürmekle suçlanan öğretmenin hikayesinin anlatıldığı fragmanda "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri izleyicilerin tepkisini çekti.

"CİNAYETİ ROMANTİZE EDİYORSUNUZ"

"İstanbul'da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi" cümlesi ile başlayan tanıtımda, kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlanan Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem'in gözaltına alındığı anlar yer aldı. Fragmandaki "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede gündem olan tanıtım ve Yılmaz Erdoğan için "Cinayeti romantize mi ediyorsunuz, bu kadar da olmaz" yorumu yapıldı.