Üye Girişi
Haberler

Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti

Güncelleme:
Abone Ol

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk fragmanındaki "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri izleyicileri küplere bindirdi.

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nden beklenen fragman geldi. Karısını öldürmekle suçlanan öğretmenin hikayesinin anlatıldığı fragmanda "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri izleyicilerin tepkisini çekti.

"CİNAYETİ ROMANTİZE EDİYORSUNUZ"

"İstanbul'da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi" cümlesi ile başlayan tanıtımda, kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlanan Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem'in gözaltına alındığı anlar yer aldı. Fragmandaki "Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede gündem olan tanıtım ve Yılmaz Erdoğan için "Cinayeti romantize mi ediyorsunuz, bu kadar da olmaz" yorumu yapıldı.

Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti

Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti

Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Yılmaz Erdoğan Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title