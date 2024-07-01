Yılmaz Erdoğan ile oyuncu Cemre Ebüzziya aşk mı yaşıyor sorusu merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığı iddiasına Cemre Ebüzziya'dan paylaşım geldi. Yılmaz Erdoğan ile Cemre Ebüzziya sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

YILMAZ ERDOĞAN İLE CEMRE EBÜZZİYA SEVGİLİ Mİ?

Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan 35 yaşındaki Cemre Ebüzziya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde magazin basınında yer alan ilişki yaşadığım yönündeki söylentiler tamamen asılsızdır. Bodrum'daki otel açılışı etkinliğinde annem ve aile arkadaşlarımız ile denize girerken fotoğraf ikili olarak kesilerek yansıtılmıştır. Bu asılsız magazin haberine ilk önce güldüm geçtim ama gerçeğimi konuşmak en doğrusu olacak. Tabi ki böyle bir ilişki yok. Bu yanlış haberin yayılması hem bana hem de yakın çevreme zarar vermektedir. Kamuoyunun bu yalan haberlere itibar etmemesini rica eder, bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederim. Kendime, hikayeme ve gerçeğime sahip çıkmaya devam edeceğim" dedi.

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 27 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Alev Ebüzziya'nın yeğeni ve Ümit Utku'nun torunu olan Ebüzziya, Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı. Oyunculuk kariyerine "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Helena karakteriyle adım atan Ebüzziya, daha sonra "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Galip Derviş" gibi dizilerde rol aldı. İlk uzun metrajlı film deneyimi "Bulantı" ile sinema dünyasında da adından söz ettirdi.