İnci Taneleri dizisinde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın 25 yaş küçük model ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Bircan Bali ikili hakkında neler söyledi? Yılmaz Erdoğan'ın 31 yaşındaki sevgilisi kim? Yılmaz Erdoğan Dilber'ini buldu mu? 25 yaş küçük sevgilisi Cansu Taşkın kim? Detaylar haberimizde...

YILMAZ ERDOĞAN'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Uzunca süredir ekranlarda ve kamera arkasında ün kazanan Yılmaz Erdoğan'ın ilişkisi merak ediliyor. Dilber ile bir süredir konuşulan Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır bir ilişkisinin olduğu öne sürüldü. Konunun kaynağı ise Bircan Bali oldu. Bircan Bali'nin iddiasına göre 1967 doğumlu Yılmaz Erdoğan,1992 doğumlu Cansu Taşkın ile birlikte. Bali çok konuşulacak açıklamasını, "Bir bomba patlatayım" ifadeleri ile aktardı. İfadelerin devamında ise "Yılmaz Erdoğan eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım gizliyorlarmış diye duydum. Konunun bir başka boyutu ise ikilinin arasındaki yaş farkı Cansu Taşkın'ın küçük olması. Cansu Taşkın 31, Yılmaz Erdoğan ise 56 yaşında. İkilinin arasında 25 yaş fark bulunuyor.