Yılmaz Aslantürk 'Naber' dergisinden neden ayrıldı? Yılmaz Aslantürk kimdir?

Yılmaz Aslantürk'ün Naber dergisinden ayrılması, mizah ve karikatür dünyasında gündem oldu. Aslantürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dergi sahibi Umut Sarıkaya ile yaşadığı anlaşmazlıkların bu kararda etkili olduğunu belirtti. Özellikle kişisel görüş ve siyasi duruşundan kaynaklandığını ifade ettiği bu ayrılık, karikatür çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YILMAZ ASLANTÜRK NABER DERGİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Otisabi'nin yaratıcısı Yılmaz Aslantürk, Naber dergisinden, dergi sahibi Umut Sarıkaya ile yaşadığı kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı. Aslantürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmasının Sarıkaya'yı rahatsız ettiğini belirtti ve "En son gönderdiği hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra Sarıkaya ile ilişkimi ve dostluğumu sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya göre, dergiden ayrılmasının temel sebebi Sarıkaya ile kişisel ve ideolojik anlaşmazlıklardır.

YILMAZ ASLANTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Aslantürk, özellikle "Otisabi" adlı çalışmasıyla tanınan karikatüristtir. Mizahi ve eleştirel çizgileriyle öne çıkan Aslantürk, farklı karikatür ve mizah projelerinde yer almış, güncel olayları ve sosyal meseleleri işlerken kendine özgü bir üslup geliştirmiştir. Naber dergisinde Umut Sarıkaya ve Kubilay Odabaş ile birlikte çalışmış, son olarak on altıncı sayısı ile okurla buluşan dergiden ayrıldığını açıklamıştır.

UMUT SARIKAYA KİMDİR?

Umut Sarıkaya, günümüzün önemli karikatüristlerinden biri olarak tanınmaktadır ve özellikle Naber dergisiyle dikkat çekmektedir. 26 Nisan 1980 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinde doğan Sarıkaya, liseyi İstanbul'daki Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mizah ve karikatürle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Leman dergisinde amatör olarak çizimler yayımlayarak kariyerine adım attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa süre gemi mühendisliği yaptı; ancak sosyal ve kişisel ilgi alanları doğrultusunda karikatüre yöneldi. Penguen ve Uykusuz dergilerinde köşe yazıları ve çizimleri ile öne çıkan Sarıkaya, 2015 yılında kendi dergisi Naber'i yayınlamaya başladı ve hâlen bu dergiyi sürdürmektedir.