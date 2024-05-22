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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeği doğdu mu?

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İki yıl önce nikah masasına oturan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti dün ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift kızlarına Mira Milena adını verdi. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeği doğdu mu?

Savaşçı dizisinde rol alırken tanışarak ilişki yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2 yıl önce İzmir'de nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çiftin dün bebeği dünyaya geldi.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY VE BERK OKTAY'IN BEBEKLERİ DOĞDU MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren Atiksoy ve Oktay çifti kızlarına Mira Milena adını verdi. Doğumu hakkında konuşan güzel oyuncu "Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeği doğdu mu?

BEBEKLERİNİN İSMİNİ NE KOYDULAR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz haftalarda kız bebek beklediklerini Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu: "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum."

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeği doğdu mu?

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın bebeği doğdu mu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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