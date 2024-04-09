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Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı?

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2022 yılında meslektaşı Berk Oktay ile nikah masasına oturan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

KURULUŞ OSMAN'DAN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolünü oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini çekti. Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan güzel oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor. Bir kız bebeği bekleyen oyuncu, mayıs sonu ya da haziran ayı başında anne olarak setlere de ara verecek. Atiksoy, geçtiğimiz günlerde hem doğum gününü kutlayan hem de bebeği için merhaba partisi vermişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı?

Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı?

Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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