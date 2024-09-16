Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ
2025 yılbaşına kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak tarihi yaklaşırken, 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı da sorgulanıyor. Yılbaşı tatilinin detayları ve yeni yıla kaç gün kaldığı haberimizde yer alıyor.
2025 yılbaşına ne kadar süre kaldığı ve yıl sonu tatiliyle ilgili detaylar merak konusu oldu. 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? Sorularının cevabı araştırılıyor. Birçok kişi yeni yıla kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Yeni yıla kaç gün kaldığını haberimizdeki sayaçtan öğrenebilirsiniz. Peki, Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü?
1 OCAK NE ZAMAN?
1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor.