Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ

2025 yılbaşına ne kadar süre kaldığı ve yıl sonu tatiliyle ilgili detaylar merak konusu oldu. 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? Sorularının cevabı araştırılıyor. Birçok kişi yeni yıla kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Yeni yıla kaç gün kaldığını haberimizdeki sayaçtan öğrenebilirsiniz. Peki, Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü?

1 OCAK NE ZAMAN?

1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor.

YENİ YILA KAÇ GÜN KALDI?

2025 yılbaşı için bugün 16 Eylül 2024 itibarıyla 106 gün kaldı.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılın son günü, 31 Aralık 2024, Salı gününe denk geliyor. 31 Aralık genellikle tam bir gün olarak kabul edilir ve yarım gün olarak değerlendirilmez.

2025 RESMİ VE DİNİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

