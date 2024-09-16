Üye Girişi
Haberler

Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılbaşına kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak tarihi yaklaşırken, 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı da sorgulanıyor. Yılbaşı tatilinin detayları ve yeni yıla kaç gün kaldığı haberimizde yer alıyor.

2025 yılbaşına ne kadar süre kaldığı ve yıl sonu tatiliyle ilgili detaylar merak konusu oldu. 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? Sorularının cevabı araştırılıyor. Birçok kişi yeni yıla kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Yeni yıla kaç gün kaldığını haberimizdeki sayaçtan öğrenebilirsiniz. Peki, Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü?

1 OCAK NE ZAMAN?

1 Ocak 2025, Çarşamba gününe denk geliyor.

Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ

YENİ YILA KAÇ GÜN KALDI?

2025 yılbaşı için bugün 16 Eylül 2024 itibarıyla 106 gün kaldı.

Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılın son günü, 31 Aralık 2024, Salı gününe denk geliyor. 31 Aralık genellikle tam bir gün olarak kabul edilir ve yarım gün olarak değerlendirilmez.

2025 RESMİ VE DİNİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı
29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Yılbaşı Yılbaşı Aralık Genel Yaşam

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor? Galatasaray-Gaziantep maçında Osimhen var mı? Gaziantep FK-Galatasaray maç kadrosu açıklandı mı? Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ Masterchef 16 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 16 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? Vakti mekat ne demek? Vakti mekat ne anlama gelir? Vakti mekat Türkçe mi Arapça mı? Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir? Manisa'da sokak düğünleri yasak mı? Sokak düğünleri saat kaça kadar 2024? Ahmet Çakır öldü mü, neden öldü? Gazeteci Ahmet Çakır ne zaman öldü? Ahmet Çakır kimdir? Ahmet Çakır kaç yaşında, nereli?
title