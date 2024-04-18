Dün gece Türkiye'de çeşitli bölgelerde depremler yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Tokat merkezli depremler gerçekleşti. Peki, Yeşilyurt'ta okullar tatil edildi mi? Tokat Yeşilyurt'ta okullar tatil mi edildi, neden?

YEŞİLYURT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Tokat Valiliği tarafından paylaşılmakta olan açıklamalara göre Tokat Yeşilyurt'ta okullar 1 (bir) gün tatil edildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şeklilde;

Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

4.7 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.