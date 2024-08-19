Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli?

Yeşil pasaportun kimlere verildiği, nasıl alındığı ve hangi şartlara bağlı olduğu merak konusu oldu. Yeşil pasaportun ne işe yaradığı ve bu yılın ücretinin ne kadar olduğu da gündeme geldi. Özellikle hangi memurun yeşil pasaport alabileceği konusu üzerinde duruluyor. 2024 yılı için yeşil pasaport ücreti de sık sık araştırılıyor. Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Detaylar haberimizdedir...

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına belirli şartlar altında verilen ve birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyan özel bir pasaport türüdür.

YEŞİL PASAPORT ŞARTLERI NE?

Yeşil pasaport almak için yukarıda belirtilen meslek gruplarında yer almak ve belirtilen hizmet derecelerinde görev yapıyor olmak temel şartlardır. Ayrıca, pasaport almak isteyen kişinin disiplin cezası almamış olması da gerekir.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

1-TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veyabu kadro derecesinden çalışmaktaiken EMEKLİ olan devlet memurları.

3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

Kuruluş sermaye payının en az %51'i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,

Kamu görevlisi olmak,

4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.

7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;

Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,

Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.

8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport almak için gerekli belgelerle birlikte il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sırasında kimlik kartı, biyometrik fotoğraf, yeşil pasaport formu, SGK hizmet dökümü gibi belgeler istenir. Başvuru onaylandıktan sonra pasaport belirlenen adrese gönderilir.

YEŞİL PASAPORT HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

Yeşil pasaport, Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere 160'tan fazla ülkede vizesiz giriş imkanı sağlar. Ancak, vizesiz giriş imkanı sunan ülkeler listesi zaman zaman değişebilir, bu nedenle seyahat öncesinde güncel durumu kontrol etmek önemlidir.

YEŞİL PASAPORT NE İŞE YARAR?

Yeşil pasaport, sahiplerine birçok ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı tanır ve özellikle sık seyahat eden kişiler için büyük kolaylık sağlar. Bu pasaportla Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da birçok ülkeye vize almadan seyahat edebilirsiniz.