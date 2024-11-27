Yenidoğan Çetesi sanığı doktor: Savcımızdan Allah razı olsun

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 8'inci gününde devam ediyor. Tutuksuz sanıkların dinlenilmeye devam edildiği günde ilginç bir diyalog yaşandı.

Mahkemeye verilen aranın ardından sanık kürsüsüne gelen Doktor Şeyhmus Çelik, söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Çelik, Mahkeme Başkanı'nın "Savunma yapacaksanız dinleyelim" sözlerine karşılık verdiği "Ben Doktor Şeyhmus Çelik. 38 yıldır doktorum. Bu olayın açığa çıkmasında emeği geçen Sayın Savcımızdan Allah razı olsun" cevabıyla mahkemede bulunanları şaşırttı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İŞTE O ENTERESAN DİYALOG

Mahkeme Başkanı: Savunma yapacaksanız dinleyeceğiz.

Şeyhmus Çelik: Yapacağım. Ben Doktor Şeyhmus Çelik. 38 yıldır doktorum. Bu olayın açığa çıkmasında emeği geçen Sayın Savcımızdan Allah razı olsun. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bazı kişilerin hakkımda yaptığı asılsız suçlamalara cevap vermek istiyorum.

Fırat Sarı tarafından göreve getirilen Hakan Doğukan Taşçı, işe doğru düzgün gelmemiş ve görevini ihmal etmiştir. Geç geldiği günlerde aradığımda, "İşim var, başka hemşire ile vizit yap" derdi. Bir konuşmasında, "Şeyhmus hoca geri zekalı" dediğini öğrendim.

"HİÇBİR ÖDEME YAPILMADI"

Fırat Sarı ise zaten, "Şeyhmus gidecek" diyordu. Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök, kendilerini "Doktor Şeyhmus" olarak tanıtmışlar ve aldıkları bebekleri başka hastanelere ücret karşılığı vermişlerdir. Mahkeme huzurunda Fırat Sarı, savunmasında bana ödeme yaptığını söylemiştir. Bana hiçbir ödeme yapmamıştır.