Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
Son dönemlerde gündemde olan Yenidoğan Çetesi ile ilgili olarak ruhsatları iptal edilen hastaneler merak konusu oldu. Bu hastaneler hangileri ve kapatıldı mı soruları gündemdeki yerini koruyor.
Bebek acil hastalarını önceden anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirip bebek ölümlerine sebep olan çeteyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen hastanelerin ruhsatları tek tek iptal ediliyor. Yetkililer, olayın daha fazla derinleştirilerek incelendiğini ve ihmali olan tüm kurumlarla ilgili gereken adımların atılacağını belirtti. Peki, Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
YENİDOĞAN ÇETESİ RUHSATI İPTAL EDİLE HASTANELER HANGİLERİ?
Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri de olmak üzere toplam 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi.
- Özel Avcılar Hospital Hastanesi
- Özel TRG Hospitalist Hastanesi
- Özel Birinci Hastanesi
- Özel Güney Hastanesi
- Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
- Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
- Özel Reyap İstanbul Hastanesi
- Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
- Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:
Akabe Sağlık Tesisleri
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık Hizmetleri
Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
Özel Doğa Hospital
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi