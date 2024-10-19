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Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?

Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
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Son dönemlerde gündemde olan Yenidoğan Çetesi ile ilgili olarak ruhsatları iptal edilen hastaneler merak konusu oldu. Bu hastaneler hangileri ve kapatıldı mı soruları gündemdeki yerini koruyor.

Bebek acil hastalarını önceden anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirip bebek ölümlerine sebep olan çeteyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen hastanelerin ruhsatları tek tek iptal ediliyor. Yetkililer, olayın daha fazla derinleştirilerek incelendiğini ve ihmali olan tüm kurumlarla ilgili gereken adımların atılacağını belirtti. Peki, Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?

YENİDOĞAN ÇETESİ RUHSATI İPTAL EDİLE HASTANELER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri de olmak üzere toplam 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

  1. Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  2. Özel TRG Hospitalist Hastanesi
  3. Özel Birinci Hastanesi
  4. Özel Güney Hastanesi
  5. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
  6. Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
  7. Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  8. Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
  9. Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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