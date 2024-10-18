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Yenidoğan çetesi olayı nedir?

Yenidoğan çetesi olayı nedir?
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İstanbul ve Tekirdağ'da yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkan "Yenidoğan Çetesi" skandalında, bebek yoğun bakım ünitelerinde örgütlü dolandırıcılık ve ihmaller zinciri nedeniyle bebek ölümleri yaşandı. Yenidoğan çetesi nedir? Olayda birçok sağlık çalışanı sorumlu tutuluyor. Peki, Yenidoğan çetesi olayı nedir?

Yenidoğan çetesi olayı nedir? Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak yöneten bir çetenin, bebeklerin sağlık durumunu kötüye kullanarak SGK'den usulsüz şekilde ödeme aldığı ve bebeklerin uygun tedavi görmeden hayatını kaybetmesine yol açtığı belirlendi. Şüpheliler hakkında yüzlerce yıl hapis cezası talep edildi. İşte, Yenidoğan çetesi olayı...

YENİDOĞAN ÇETESİ OLAYI NEDİR?

Soruşturma, İstanbul'da birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde örgütlü suç faaliyetlerinin yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Çetenin amacı, hastaların sağlık durumlarını kasıtlı olarak ağır gösterip bebeklerin uzun süre hastanede kalmasını sağlamak, böylece SGK üzerinden fazla ödeme almaktı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, bu usulsüzlüklerin bebeklerin sağlıklarını tehlikeye attığı, hatta bazı durumlarda ölümlerine neden olduğu belirtildi. İddialar arasında, sağlık çalışanlarının doktorlar yerine hemşireler aracılığıyla müdahalelerde bulunarak bebeklerin sağlık durumlarını şablon raporlarla manipüle ettikleri yer alıyor.

Yenidoğan çetesi olayı nedir?

İddianamede çete üyelerinin, hastane yönetmeliklerine aykırı olarak birçok hastanenin yenidoğan ünitelerini kiralayarak işlettiği ve bu süreçte doktorlar yerine hemşireler aracılığıyla müdahale gerçekleştirildiği kaydedildi. Maddi çıkar amacıyla, hastaların uygun sağlık hizmeti alabilecek hastaneler yerine kar getiren hastanelere yönlendirildiği ve bu durumun bebek ölümlerine yol açtığı belirtildi.

Bazı şüphelilerin bebeklerin sağlık durumunu manipüle eden sahte raporlar hazırladıkları ve ilaçları usulsüz şekilde temin ederek satışından kazanç sağladıkları da iddia ediliyor.

Yenidoğan çetesi olayı nedir?

Örgütün, bebeklerin mevcut sağlık durumlarını ağırlaştırarak onları yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırdığı ve bebeklerin uygunsuz koşullarda tedavi edildiği ortaya çıktı. Bu ihmaller zinciri sonucunda bazı bebekler enfeksiyon kaptı ve yaşamlarını yitirdi. İddianameye göre, şüpheliler kazancı artırmak amacıyla bebekleri sağlığı tehlikeye atacak şekilde uzun süre hastanede tuttular, bu da birçok bebeğin ölümüne neden oldu.

Yenidoğan çetesi olayı nedir?

Çetenin liderleri olduğu öne sürülen doktorlar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürme", "nitelikli dolandırıcılık", ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 500 yılı aşan hapis cezaları talep ediliyor. Diğer şüpheliler de bebek ölümlerine neden olmaktan 100 yıla varan cezalarla yargılanıyorlar.

Yenidoğan çetesi olayı nedir?

İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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