Yeni Nesil Aile ne zaman başlıyor?  Yeni Nesil Aile dizisi başladı mı?

Eda Ece'nin uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara döndüğü Yeni Nesil Aile dizisi, özellikle dizi severler tarafından büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, Yeni Nesil Aile'nin ne zaman başlayacağını ve dizinin formatını araştırıyor. Toplamda 58 bölüm olarak planlanan dizi, alışılmışın dışında dikey formatta çekilerek modern izleme alışkanlıklarına uyum sağlıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YENİ NESİL AİLE NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin ilk yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi olma özelliğini taşıyan Yeni Nesil Aile, 8 Ekim'de izleyiciyle buluştu. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden mobil izlemeye uygun şekilde dikey formatta hazırlanan bu yenilikçi dizi, yayınlanmadan önce büyük bir merak uyandırmıştı. Toplamda 58 bölümden oluşan yapım, hem teknik altyapısı hem de hikâye kurgusuyla dikkat çekiyor.

YENİ NESİL AİLE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Yeni Nesil Aile dizisi, yalnızca dijital içerik platformu BMAG üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Türkiye'nin ilk yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi olarak öne çıkan yapım, modern hayatla geleneksel değerler arasında sıkışıp kalan bir ailenin eğlenceli hikâyesini ekrana taşıyor.

Başrollerinde uzun süredir beklenen ekran dönüşünü yapan Eda Ece, usta oyuncu Sumru Yavrucuk ve sevilen isim İbrahim Selim yer alıyor. 58 bölümlük bu özel yapım, kuşak çatışmalarına mizahi bir yorum getirirken, karakterlerin hem güldüren hem düşündüren diyaloglarıyla dikkat çekiyor.

YENİ NESİL AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da bahçeli bir evde bir arada yaşayan farklı kuşakların ebeveynlik anlayışlarını çarpışma noktasına taşıyan Yeni Nesil Aile dizisi, fragmanının yayınlanmasının ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Dizi, günümüz ebeveynlik trendleriyle geleneksel aile değerlerini mizahi bir dille ele alıyor.

Montessori eğitimine tutkuyla bağlı anne-babalar, sosyal medyada viral olan ebeveynlik yöntemleri, sağlıklı yaşam takıntıları ve yılların alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı büyükler... Hepsi aynı çatı altında, aynı sofrada, zaman zaman gergin ama sevgi dolu bir hikâyede buluşuyor.

Modern ile gelenekselin çatıştığı bu sıcak aile komedisi, hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yeni Nesil Aile, yalnızca dijital platform BMAG'da izlenebiliyor.

YENİ NESİL AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim başrolü üstlenirken, kadronun tamamı ise aşağıdaki şekilde;

Selçuk Borak

Yasemin Yazıcı

Hülya Duyar

Elif Kanbur

Gurur Aydoğan

Selmin Artemiz

Semiha Yankı

Nil Güneş Saçkesici

Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor.