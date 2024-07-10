Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya yeni vali atandı. Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu?

MALATYA VALİSİ KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 1967 Eskişehir doğumlu olup İlköğrenimini Gümüşkonak'ta, orta öğrenimini Eskişehir'de, lise öğrenimini de Balıkesir'de parasız yatılı olarak tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 1988 yılında fakülteden mezun oldu ve aynı yıl açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman'da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başlamıştır.

Evli, dört çocuk babası olan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kariyeri

Sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüten Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı derecesi ile kazanarak asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı. Korgun Kaymakamlığından sonra Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir Dursunbey Kaymakamlığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görülmüştür.

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ordu Valiliğine, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı.18.06.2020 tarihinde görevine başladı.