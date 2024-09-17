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Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

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XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir, Türkiye'de görüldü mü? Yeni bir virüs daha mı geliyor? Yeni bir koronavirüs varyantı olarak bilinen ve Dünya'da sıkça konuşulmaya başlanan XEC varyantı, gündemde merak ediliyor. İlk olarak Almanya'da görülen XEC varyantı; İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha görüldü. Peki XEV varyantı Türkiye'ye geldi mi, vaka var mı?

Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? XEC koronavirüs mü? XEC varyantının bulaştığı hastalarda yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Gündemde araştırılan bu XEC varyantı ile ilgili tüm dünya araştırma yapıyor. İşte XEC varyantı ile ilgili merak edilenler detaylarıyla haberimiz…

XEC VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Semptomların soğuk algınlığı veya grip benzeri olduğu düşünülüyor: Hastalarda yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı görülüyor. Çoğu insan Covid'den birkaç hafta sonra kendini daha iyi hissediyor ancak tamamen iyileşmesi daha uzun sürebiliyor.

Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

XEC VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Haziran ayında Almanya'da tespit edilen XEC varyantı; İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha görüldü. Uzmanlar, aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını söylüyor, ancak sonbaharda yayılmasına yol açabilecek bazı yeni mutasyonları bulunuyor.

Aşılar, son varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacak şekilde güncellendi, ancak Omicron alt varyantlarından ortaya çıkan XEC bunlara dahil değil. University College London'daki Genetik Enstitüsü Müdürü Profesör Francois Balloux, XEC'nin diğer son Covid varyantlarına göre "nispeten daha fazla bulaşma ihtimali" olmasına rağmen aşıların yine de iyi koruma sağlayacağını düşünüyor. Ancak XEC'nin kış boyunca baskın alt varyant haline gelmesinin mümkün olduğunu kaydediyor.

Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

XEC YAYILIYOR MU?

California'daki Scripps Araştırma Translasyonel Tıp Enstitüsü Müdürü Eric Topol, XEC'nin yayılmasının "daha yeni başladığını" söylüyor. Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Ve bunun gerçekten tutunup bir dalgaya dönüşmesi birkaç ayı bulacak XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor. Bu bir sonraki varyant gibi görünüyor. Ancak geniş çapta yayılmasına aylar var" diyor.

Betül Cirit
Betül Cirit
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