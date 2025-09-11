Yeni Balıkesir İl Emniyet Müdürü kim oldu? Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik atama kararları Resmî Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin müdürü ise merkeze alındı. Bu gelişmelerin ardından merak edilen soru şu oldu: Balıkesir'in yeni İl Emniyet Müdürü kim? Ataması yapılan Şükrü Yaman'ın biyografisi ve kariyer geçmişi nedir?

YENİ BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman oldu.

İşte karar:



BALIKESİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ YAMAN KİMDİR?

Şükrü YAMAN, 1969 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Çankırı ili Ilgaz ilçesi İkikavak Köyü nüfusuna kayıtlıdır. 1988 yılında Polis Kolejinden, 1992 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Sırasıyla 1992-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünde, 1998-2001 yılları arasında misyon koruma amiri olarak Almanya Hannover Başkonsolosluğu'nda, 2003-2007 yılları arasında Malatya Emniyet Müdürlüğü, 2007-2013 yılları arasında Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde, 2013-2014 yılları arasında Öğretmen Emniyet Müdürü olarak Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu'nda, 2014-2015 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kadrosunda sonrasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

2016-2019 yılları arasında Konya İl Emniyet Müdürü, 2019-2021 yılları arasında Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 2021-2023 tarihleri arasında ise Avusturya-Viyana İçişleri Müşavirliği görevinde bulundu.

23.08.2023 tarihli İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına atanan Sayın Şükrü YAMAN, evli ve 3 çocuk babasıdır.