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Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi!

Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 7 Aralık 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Avusturya Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Gürsel Dönmez kimdir, merak edildi. İşte, Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi.

Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez oldu. 7 Aralık 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir, Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ AVUSTURYA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez oldu.

İşte karar:

Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi!


YENİ AVUSTURYA BÜYÜKELÇİSİ GÜRSEL DÖNMEZ KİMDİR?

Gürsel Dönmez 1 Temmuz 1964 tarihinde Kırcaali'de dünyaya geldi. Ailesi, 1969 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye iltica edip Bursa'ya yerleşti. Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1987 yılında Viyana'ya gitti.

Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1993-1998 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Genel Sosyoloji Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

28 Şubat sürecinde görevinden istifa etti. Viyana'da öğretmen ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bir süre özel sektörde yönetici ve MÜSİAD Avusturya Genel Sekreteri olarak çalıştı.

Yeni Şafak gazetesinin kuruluş yıllarında dış politika konularında köşe yazıları yazdı. 2001-2009 arasında Euro Agenda - Avrupa Günlüğü dergisinin yayıncılığını ve editörlük görevini yürüttü. Hayatının 22 yılını Viyana'da geçirdi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı yaptıktan sonra Türkiye'ye döndü.

2009-2015 arasında Başbakanlık bürokratı olarak, Balkanlar ve Yurtdışı Türkler konularında üst düzey diplomatik görevlerde bulundu. Nisan 2015'de AK Parti Bursa milletvekili adayı oldu.

Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Gürsel Dönmez'in yayınlanmış birçok makale ve kitapları bulunmaktadır. Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Ekonomi, Tarih, Kültür, Felsefe ve Edebiyat alanlarında büyük birikim sahibidir.

Başbakanlık Başmüşavirliği de yapan Dönmez, 7 Haziran 2015 seçiminde AK Parti Bursa listesi 11. sırasındaydı. AK Parti o seçimde 10 milletvekili çıkarınca sınırda kaldı ve Başbakanlık'taki görevine Başmüşavir olarak geri döndü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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