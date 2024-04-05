ABD Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Amerika Birleşik Devletleri Sedat Önal hayatı ve biyografisi

ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal kimdir, Sedat Önal hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

ABD BÜYÜKELÇİSİ SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Büyükelçi Sedat Önal'ın Özgeçmişi

1985 – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans

1989 – 1990 Aday Meslek Memuru, Personel Dairesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1990 – 1991 Aday Meslek Memuru, İstihbarat ve Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1991 – 1993 Ataşe, Üçüncü Katip, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği

1993 – 1997 Muavin Konsolos, T.C. Münster Başkonsolosluğu

1997 – 1998 İkinci Katip, Yurtdışında Yaşayan Türkler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1998 – 1998 İkinci Katip, İkili Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

1998 – 2002 Muavin Konsolos ve Konsolos, T.C. New York Başkonsolosluğu

2002 – 2005 Müsteşar ve Misyon Şefi Yardımcısı, T.C. Tahran Büyükelçiliği

2005 – 2007 Daire Başkanı, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

2007 – 2009 Başkonsolos, T.C. Viyana Başkonsolosluğu

2009 – 2012 Elçi, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı

2012 – 2016 Büyükelçi, T.C. Amman Büyükelçiliği, Ürdün

2016 – 2016 Büyükelçi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü (Kuzey Afrika-Ortadoğu)T.C. Dışişleri Bakanlığı

2016 – 2018 Büyükelçi, İkili Siyasi İlişkiler Müsteşar Yardımcısı (Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Asya-Pasifik), T.C. Dışişleri Bakanlığı

2018 – 2023 T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Şubat 2023 – Daimi Temsilci, T.C. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği

Büyükelçi Önal İngilizce bilmektedir.

Atama kararnamesi: