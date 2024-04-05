ABD Büyükelçisi Sedat Önal kimdir? Amerika Birleşik Devletleri Sedat Önal hayatı ve biyografisi
ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal kimdir, Sedat Önal hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
ABD BÜYÜKELÇİSİ SEDAT ÖNAL KİMDİR?
Büyükelçi Sedat Önal'ın Özgeçmişi
1985 – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Lisans
1989 – 1990 Aday Meslek Memuru, Personel Dairesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1990 – 1991 Aday Meslek Memuru, İstihbarat ve Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1991 – 1993 Ataşe, Üçüncü Katip, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği
1993 – 1997 Muavin Konsolos, T.C. Münster Başkonsolosluğu
1997 – 1998 İkinci Katip, Yurtdışında Yaşayan Türkler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1998 – 1998 İkinci Katip, İkili Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
1998 – 2002 Muavin Konsolos ve Konsolos, T.C. New York Başkonsolosluğu
2002 – 2005 Müsteşar ve Misyon Şefi Yardımcısı, T.C. Tahran Büyükelçiliği
2005 – 2007 Daire Başkanı, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
2007 – 2009 Başkonsolos, T.C. Viyana Başkonsolosluğu
2009 – 2012 Elçi, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
2012 – 2016 Büyükelçi, T.C. Amman Büyükelçiliği, Ürdün
2016 – 2016 Büyükelçi, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü (Kuzey Afrika-Ortadoğu)T.C. Dışişleri Bakanlığı
2016 – 2018 Büyükelçi, İkili Siyasi İlişkiler Müsteşar Yardımcısı (Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Asya-Pasifik), T.C. Dışişleri Bakanlığı
2018 – 2023 T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Şubat 2023 – Daimi Temsilci, T.C. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği
Büyükelçi Önal İngilizce bilmektedir.
Atama kararnamesi: