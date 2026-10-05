Yemen Ordusu, Husilere karşı 1.122 operasyon düzenlediğini açıkladı

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Yemen ordu sözcüsü Albay Macid el-Nazili, silahlı kuvvetlerin Saade, Cevf, Taiz ve sahil cephelerinde Husi hedeflerine yönelik 1.122 operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Nazili, saha verilerine göre 1.747 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Yemen ordusu, Husi milislerine karşı yürüttüğü askeri harekâtın sürdüğünü bildirdi. Ordu Sözcüsü Albay Macid el-Nazili, X hesabından yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin "onaylanan planlar doğrultusunda çeşitli cephelerde operasyonlarını sürdürdüğünü" söyledi.

Dört cephede 1.122 hedef vuruldu

Nazili'ye göre ordu; Saade, Cevf, Taiz ve sahil cephelerinde Husilere ait silah mevzilerini, tahkimatları, ikmal hatlarını, takviye kuvvetlerini ve komuta kontrol merkezlerini hedef aldı. Sözcü, operasyonların 1.122 hassas vuruştan oluştuğunu belirtti.

Savaş uçaklarından keskin nişancılara geniş kapsamlı harekât

Açıklamaya göre harekâtta savaş uçakları, insansız hava araçları, topçu birlikleri, füzeler, roketatarlar ve keskin nişancılar görev aldı.

Husi kayıpları: 1.747 kişi, 364 araç

Nazili, saha verilerine dayanarak operasyonlarda 1.747 milis mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aynı verilere göre 364 askeri araç, ekipman ile nakliye ve ikmal unsuru da imha edildi ya da kullanılamaz hale getirildi. Bu rakamlar bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

"Devlet kurumlarını yeniden tesis edeceğiz"

Sözcü, silahlı kuvvetlerin devlete ait toprakları "kurtarmak", devlet kurumlarını yeniden işler hale getirmek ve ulusal egemenliği tesis etmek için operasyonlara devam edeceğini vurguladı. Yemen hükümeti ve ordusu, Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesini "darbe" olarak niteliyor ve harekâtı bu darbeye son vermek amacıyla yürüttüğünü söylüyor.