Yemek programının şampiyonuna ait hamburgerci kurşunlandı: Haraç istendiği iddia edildi

Yemek programının şampiyonuna ait hamburgerci kurşunlandı: Haraç istendiği iddia edildi
Güncelleme:
Beylikdüzü'nde bulunan ve bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Aynı zamanda hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi oldu. İşyeri sahiplerinin yurtdışından bir telefon alarak haraç istendiği iddia edildi. Olayın detayları henüz netlik kazanmış değil.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan ve bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiya göre televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı. Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
