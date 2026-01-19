Yazın 50 dereceyi gören ilçede 1 metre kar var

Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklarıyla bilinen Adana'da, bu kez evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları Sibirya'yı aratmayan görüntüler oluşturdu. Feke'ye bağlı Mansurlu, Güzpınarı ve birçok mahallede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, bin 600 rakımlı bölgelerde kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı. Katran ve kızılçam ormanlarında oluşan manzara Uludağ'ı aratmazken, Adana'nın yüksek kesimlerinde kar sevinci yaşandı.

KURUYAN SU GÖZELERİ YENİDEN AKMAYA BAŞLADI

Mahalle sakinleri, son yıllarda kuraklık nedeniyle kuruyan bazı su gözelerinin, bu yıl etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden akmaya başladığını belirtti. Kar yağışı, hem doğayla bütünleşen manzaralar sundu hem de su sıkıntısı yaşayan bölgeler için umut oldu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eski 30 dereceye kadar düştüğü yüksek rakımlı mahallelerde, fırtınayla birlikte evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtları ve donmuş kar kütleleri dikkat çekti.

"BURASI DOĞU DEĞİL, MANSURLU MAHALLESİ"

Mansurlu Mahalle Muhtarı Selahattin Kırtaş, kış şartlarının sertliğine dikkat çekerek,

"Yazın yaylalık olan mahallemizde şu an eksi 30 dereceyi görüyoruz. Bugün hava eksi 11 derece. Her yer buzla kaplı, çatılarda buz sarkıtları var. Belediyemiz ve Karayolları ekipleri yollar kapanmadan müdahale etti. Burası doğu değil, Mansurlu Mahallesi. Yazın nüfusumuz 10 bini aşıyor, kışın ise 50 haneyiz. Kuraklık nedeniyle su sıkıntımız vardı. Bu karla birlikte su sorunumuzun azalacağını düşünüyoruz" dedi.

"MAZOT BİLE BUZ TUTUYOR"

Karla mücadelede görev yapan Karayolları iş makinesi operatörü Arif Karafakıoğlu ise çalışmaların zorluğunu şu sözlerle anlattı:

"Buralar eksi 30 dereceyi görüyor. Mazot bile buz tutuyor. Sabah 6'da yol açmaya başlıyoruz, geç saatlerine kadar çalışıyoruz."

33 MAHALLEDE 24 SAAT KAR MESAİSİ

Feke Belediyesi Personel Müdürü Erkan Özen de, Belediye Başkanı Cömert Özen'in talimatıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "İlçemizin yüksek kesimlerinde 24 saat esasına göre çalışıyoruz. 33 mahallede açılmadık yol bırakmadık. Ekiplerimize ve Karayolları personeline emekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir yanda zorlu kış şartlarıyla verilen mücadele, diğer yanda çocukların karla buluştuğu renkli görüntüler, Feke'de kışın hem çetin hem de neşeli yüzünü objektiflere yansıttı.