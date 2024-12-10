Yayladağı Sınır Kapısı, Hatay iline bağlı Yayladağı ilçesinde yer alıyor ve Türkiye ile Suriye arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Son günlerde, "Yayladağı Sınır Kapısı nerede?" ve "Suriyeliler ülkelerine dönecek mi?" gibi sorular kamuoyunda sıkça tartışılıyor. Suriyelilerin dönüş yolundaki yoğunluğu azaltmak adına Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 yıl sonra yeniden geçişlere açıldı. Peki, Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Detaylar haberimizde...

YAYLADAĞI SINIR KAPISI NEREDE?

Yayladağı Sınır Kapısı, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'nin Lazkiye vilayeti ile Türkiye arasında bir geçiş noktası olarak işlev görüyor. Sınır kapısı, yıllardır hem insani yardım konvoyları hem de ticari ve bireysel geçişler için kullanılıyor. Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından bu bölge, Suriyelilerin Türkiye'ye giriş ve çıkış yaptığı en önemli kapılardan biri haline geldi.

SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNECEK Mİ?

Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra yeniden geçişlere açılırken Suriyeli vatandaşlar buradan ülkelerine dönmeye başladı. Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl önce kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tekrardan Yayladığı Gümrük Kapısı'nın açılacağını duyurdu.