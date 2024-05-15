Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında, nereli? Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi!

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YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Kars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi Kars/Sarıkamış'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır. Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Babasının mesleği nedeniyle öğrenim hayatını farklı şehirlerde sürdürdü.

Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor'da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu'nda devam etti ve ardından İstanbul Halkalı'da eğitimini sürdürdü. 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu'na geçti ve 1975'te buradan mezun olarak Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokul ikinci sınıfta Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne kabul edildi. 14-15 yaşlarındayken anne babası boşandı.

1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara verdi ve İzmir'in Gültepe semtindeki evine döndü. Evin geçimine katkıda bulunmak için çeşitli işlerde çalıştı. 1983 yılında İzmir'de yeniden müziğe başladı ve 1984 yılında askere gitti. Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgilenerek kendisini geliştirme fırsatı buldu. 1986 yılında askerden döndü ve aynı yıl evlendi. "Türkü Sinem" (d.1991) adında bir kızı oldu.

1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı'nda çeşitli sanatçılara bağlamasıyla eşlik etti. İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yıl protest müzik yaptı. 1995 yılında Grup Umuda Ezgi'den ayrılarak solo kariyerine yöneldi ve "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm büyük ilgi gördü.

Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl, "Baharım Sensin", "Gülen Az", "Sitemdir", "Unutulur Herşey" gibi albümler çıkardı. 1998 yılında "Cumhuriyet" ve 1999 yılında "Salkım Hanım'ın Taneleri" filmlerinde aldığı rollerle sinema kariyerine başladı. 2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" filminde başrol oynadı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde başrol oynayan Bingöl, İzmir Narlıdere'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu sokağa adı verilmiştir. Üç kere evlenen Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman ile 4 Ağustos 2015 tarihinde yaptı ve 2016 yılında boşandı.

2015 yılında vizyona giren "Aşk Sana Benzer" filminde Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar ile rol aldı. Aynı yıl, Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği "Dar Elbise" adlı filmde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ile birlikte rol aldı.