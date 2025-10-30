Yasemin Yürük kimdir? Yasemin Yürük kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, sevgilisi kim?

Hepsi grubunun eski solisti olarak gençlik yıllarında geniş bir hayran kitlesi kazanan Yasemin Yürük, bale ve sahne eğitimiyle sanatsal birikimini pekiştirdi. Peki, Yasemin Yürük kimdir? Yasemin Yürükkaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

21?Eylül?1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yürük, müzik dünyasında kız grubu Hepsi'nin bir üyesi olarak geniş kitleler tarafından tanındı. Eğitim hayatında klasik bale yönelimi gösteren Yürük, ortaöğretim ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı?Bale Bölümü'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda klasik bale eğitimi aldı. Bale, şan ve piyano eğitimiyle çok yönlü bir sanat eğitimi almış; sahne ve televizyon deneyimleriyle müzik ve oyunculuğa yönelmiştir.

YASEMİN YÜRÜK KAÇ YAŞINDA?

21?Eylül?1986 doğumlu olan Yasemin Yürük, 2025 yılı itibarıyla 39?yaşındadır. Yaşına rağmen sahne, müzik ve spor alanındaki aktif yaşamıyla dikkat çekmektedir; zaman içinde kariyer yönelimleri de değişmiştir.

YASEMİN YÜRÜK NERELİ?

Doğum yeri İstanbul olan Yasemin Yürük, ailesinin kökeni itibarıyla Mersinli olarak bilinmektedir. Yani "İstanbul doğumlu, aslen Mersinli" şeklinde tanımlanabilir.

YASEMİN YÜRÜK HANGİ DİZİLERDE OYNUYOR?

Yasemin Yürük'ün oyunculuk kariyerinde öne çıkan bazı yapımlar şunlardır:

Bir Ferhat ile Şirin Hikâyesi – İlk dizi oyunculuğu olarak geçmektedir.

Hepsi 1 (2007–2008) – Müzik grubu Hepsi ile birlikte gençlik dizisinde yer almıştır.

Bunun dışında televizyon ve sahne deneyimlerini oyunculuk ve performans alanında çeşitlendirdiği bilinmektedir.

YASEMİN YÜRÜK'ÜN SEVGİLİSİ KİM?

Yasemin Yürük'ün güncel olarak resmi bir sevgili açıklaması bulunmamaktadır. Yakın geçmişte yaptığı açıklamalarda şunlar yer almıştır:

"Adam yok! Bir erkeğin iyi insan, yürekli ve saygılı olması yeterli!" ifadelerini kullanmıştır.

2022 yılında Bodrum tatilinde bir isimle dudak dudağa iken görüntülendiği ve ardından sosyal medyada paylaşımlar yaptığı gündeme gelmiştir.

Dolayısıyla "Yasemin?Yürük'ün sevgilisi kim?" sorusuna güncel durumda "resmî bir sevgilisi yok" şeklinde cevap vermek en doğru yaklaşımdır.

YASEMİN YÜRÜK NE İŞ YAPIYOR?

Yasemin Yürük'ün kariyeri zaman içerisinde çeşitlilik göstermiştir:

Müzik: Hepsi grubunda solist olarak yer aldı. Grubun dağılması sonrası bireysel müzik çalışmaları ve tekli çıkışları yaptı.

Oyunculuk: Dizi ve sahne alanında yer aldı, sahne geçmişi vardır.

Spor & Antrenörlük: Müzik ve sahne hayatından bir süre uzaklaşarak kişisel spor antrenörlüğü yapmaktadır. Bu yönelimle birlikte fitness ve koçluk alanında da faaliyet göstermektedir.

Medya: Yaşam tarzı ve sağlıklı yaşam konularında sosyal medya paylaşımlarıyla aktif.

Özetle, bugün Yasemin?Yürük aktif olarak spor ve antrenörlük alanında çalışıyor; müzik ve oyunculuk yönünde ise kapıları aralık bırakmış durumda.