Yasemin Özilhan boşanıyor mu? İzzet Özilhan Yasemin Özilhan ayrıldı mı?
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin bir evlilik sürdüren Özilhan çiftinin boşanacağı iddiası, sosyal medyada ve haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı. "Yasemin Özilhan boşanıyor mu?" sorusu, son günlerde en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

14 yıldır evli olan ve örnek çift olarak gösterilen Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan hakkındaki boşanma söylentileri ilk kez gündeme gelmiyor. Ancak bu kez iddialar daha ciddi ve güçlü kaynaklara dayanıyor. Özellikle "Yasemin Özilhan boşanıyor mu?" sorusu, Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken'in açıklamaları sonrası daha fazla dikkat çekmeye başladı. Peki, Yasemin Özilhan boşanıyor mu?

YASEMİN ÖZİLHAN BOŞANDI MI?

Boşanma iddiası, "Gel Konuşalım" programının sunucusu Ece Erken tarafından gündeme getirildi. Erken, canlı yayında Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini ve bu bilgiyi güvenilir kaynaklardan aldığını söyledi. Ancak Erken, henüz çiftle doğrudan iletişime geçemediğini de belirtti.

Özilhan çiftine yakın kaynaklar ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir yalanlama ya da doğrulama yapmadı. Bu da iddiaların ciddiyetini artırıyor. Özellikle daha önce de benzer söylentilerle gündeme gelen Yasemin Özilhan, geçmişte sosyal medya paylaşımlarıyla bu tür haberleri dolaylı olarak yalanlamıştı.

2022 yılında da benzer şekilde Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada eşine dair fotoğrafları kaldırması, boşanma söylentilerine yol açmıştı.

