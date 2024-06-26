Yaşar Yakış öldü mü, neden öldü? Yaşar Yakış'ın hastalığı nedir?

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YAŞAR YAKIŞ ÖLDÜ MÜ?

Ak Parti'nin kurucularından ve AK Parti hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış, 85 yaşında vefat etti. Yakış, AK Parti ile yolları ayrıldıktan sonra partiye eleştiriler yönelten bir isim haline gelmişti.

Yaşar Yakış

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

1938'de Düzce'de doğan Yakış, 1988 yılında Riyad Büyükelçisi oldu. 1992-95 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında Ekonomik İşlerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 1995 yılında Kahire Büyükelçisi, 1998 yılında da Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

2000-2001 yıllarında Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerinde Türk Dış Politikası dersleri ve Hacettepe Üniversitesinde ayrıca "Water Diplomacy (Su Diplomasisi)" dersleri verdi.

2001 yılında emekliye ayrılarak AK Parti'nin kurucu üyesi oldu. Kuruluşundan Kasım 2002 seçimlerine kadar AK Parti'de Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2002 ve 2007 seçimlerinde Düzce Milletvekili seçildi. 58. hükümette (2002-2003) Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

2003-2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eş-Başkanlığı yaptı. 2007-2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Fransa Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

YAŞAR YAKIŞ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

AK Parti'nin kurucularından ve AK Parti hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olan, 2016'da AKP'den ihraç edilen Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında öldü.