Yaşar Güler istifa etti mi, istifa edecek mi?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin korsan yemini üzerine yaşanan gerilim nedeniyle Bakanı Güler'in görevinden affını isteyeceği öne sürüldü. Yaşar Güler istifa etti mi?

YAŞAR GÜLER İSTİFA ETTİ Mİ?

Haber 7'nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Güler'in istifasının 'gündeme dahi gelmediği' ve 'dedikodu' olduğu vurgulandı.

YAŞAR GÜLER KİMDİR

1954 doğumlu olan Yaşar GÜLER, Teğmen rütbesiyle 1974'te Kara Harp Okulundan ve 1975'de Muhabere Okulundan mezun olmasını müteakip 1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olduktan sonra Kurmay subay olarak sırasıyla; Yurt İçi Bölge Komutanlığı Harekât Başkanı (1986-1988), Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı Plan Subayı (1988-1991), 12'nci Piyade Tümen Komutanlığı Harekât ve Eğitim Şube Müdürü (1991-1992), Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanı (1992-1994), Bosna-Hersek Türk Tugayı Komutan Yardımcısı (1994-1995), Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subayı (1995-1997), Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcısı (1997-1999), Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanı (1999-2000), Genelkurmay Başkanlığı Tatbikatlar Şube Müdürü (2000-2001) olarak görev yapmıştır. 2001 yılında ise Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı (2001-2003) ve Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı (2003-2005) görevlerinde bulunmuş, 2005 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı (2005-2007) ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı (2007-2009) olarak görev yapmış, 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesiyle; Harita Genel Komutanlığı (2009-2010), 4'üncü Kolordu Komutanlığı (2010-2011), Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı (2011-2013) görevlerinde bulunmuştur.

2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi etmesiyle,

- 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay İkinci Başkanı,

- 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanı,

- 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmış;

- 09 Temmuz 2018 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Genelkurmay

Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevi 03 Haziran 2023 tarihine kadar icra etmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevi boyunca; TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası ve bazı ülkeler tarafından çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir.

03.06.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atanan Yaşar GÜLER, Demet GÜLER ile evli, bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.