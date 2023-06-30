Oyuncu Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bir dönemin ünlü mankenlerinden Yaşar Alptekin kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin eşi kim? Yaşar Alptekin gençliği nasıl?

Yaşar Alptekin Gençlik Ateşi filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Uzun süredir ekranlarda olmayan ve maneviyata yöneldikten sonra kendisine bambaşka bir hayat seçen Yaşar Alptekinkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin eşi kim? Yaşar Alptekin gençliği nasıl? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını benimsemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye de giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır. 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandıran oyuncunun ilk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır.

YAŞAR ALPTEKİN EŞİ KİM?

21 yıl sonra ikinci kez evlendiği Nilgün Altınyay'ı 3 yıl önce kanser nedeniyle kaybeden Yaşar Alptekin, aradığı aşkı görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca da buldu. Mütevazı bir yaşam süren ünlü isim kalbinin kapılarını açtığı Nadire Tunca ile mutluluğa "Evet" dedi.