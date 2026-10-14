Yarın okullar tatil mi, İstanbul'da yarın okullar tatil mi SON DAKİKA?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi, 15 Ekim Perşembe günü ders var mı soruları, kentte etkisini artıran yağışlı hava sistemiyle birlikte arama motorlarında en çok merak edilenler arasına girdi. Şu ana kadar İstanbul Valiliği'nden 15 Ekim Perşembe günü için eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmediğinden, yeni bir karar açıklanmadığı sürece eğitim ve öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden okul tatili açıklaması gelecek mi? Detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği'nden eğitime ara verildiğine ilişkin bir duyuru yapılmadığı için kentteki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Ancak hava koşullarının seyrine göre Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, gün boyunca kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitler ve ulaşım noktaları suyla doldu. Toplu taşımada da yer yer aksamalar yaşandı. Yaşanan olumsuzluklar, öğrenci ve velilerin gözünü Valilik'ten gelecek olası tatil kararına çevirdi.

METEOROLOJİ VE AKOM'DAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. AKOM'un değerlendirmelerine göre kent genelinde etkili olan yağışlı hava sisteminin gece boyunca sürmesi ve olumsuz koşulların 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Yer yer kuvvetli esecek rüzgârın fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşlara su baskını, ani sel, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

METEOROLOJİ UYARISI OKUL TATİLİ ANLAMINA GELİR Mİ?

Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verme yetkisi İstanbul Valiliği'nde bulunuyor. Valilik, gerekli görmesi halinde tatil kararını kentin tamamı için ya da yalnızca belirli ilçeler için uygulayabiliyor. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi gerekiyor.

DAHA ÖNCE BENZER KARARLAR ALINMIŞTI

İstanbul Valiliği, geçmişte de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verme kararı almıştı. Geçen yıl ekim ayında kenti etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak uyarısının ardından okullarda eğitim gün içinde saat 16.00'dan itibaren tatil edilmişti. Bu yıl ocak ayında ise yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında bir günlük kar tatili ilan edilmişti.

ANAOKULU, KREŞ VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

15 Ekim Perşembe günü İstanbul'daki anaokulları, anasınıfları ve kreşler için de herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Üniversitelerde de genel bir tatil kararı bulunmuyor. Üniversite öğrencilerinin, eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda kendi kurumlarının resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.

OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Tatil kararı alınması durumunda, kararın hangi ilçeleri ve hangi eğitim kurumlarını kapsadığı da resmi duyuruyla netlik kazanacak.