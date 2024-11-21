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Bugün okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe?

Bugün okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Peki, Bugün okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen fırtına uyarısı sonrası öğrenci ve velilerin gözü "Okullar tatil" açıklamasına çevrildi. Bugün okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışlı hava, perşembe günü öğle saatlerinden sonra kuvvetlenecek. Bursa Valiliği de sosyal medya üzerinden yaptığı uyarılarda, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların beklenildiğini duyurdu. Bu sebeple, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. Ancak şu an için okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı ve eğitim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Kasım 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabilir. Ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışların etkisiyle birlikte, yerel sel ve su baskınları gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor. Bu tür hava koşullarına rağmen, İstanbul Valiliği'nden henüz okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bugün okullar tatil mi 21 Kasım Perşembe?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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