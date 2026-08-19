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Yargıtay: 'Mobbing' E-postası İstifa Sayılır, Tazminat Yok

Yargıtay: 'Mobbing' E-postası İstifa Sayılır, Tazminat Yok
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Bir yönetici, şirket sahibine gönderdiği e-postada mobbing gördüğünü ve manen yıprandığını belirtti. İşveren bu yazışmayı istifa olarak kabul edip tazminatsız işten çıkardı. Yerel mahkeme işçiyi haklı bulsa da Yargıtay, e-postadaki ifadelerin fesih iradesi taşıdığını belirterek kararı bozdu ve kıdem ile ihbar tazminatı taleplerini reddetti.

Bir firmada yaklaşık üç yıl çalışan yönetici, şirket sahibine gönderdiği e-postada son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını, priminin düşürüldüğünü belirterek "manen yıprandığını" ve "yorulduğunu" söyledi. İşveren bu e-postayı iş sözleşmesinin feshi olarak değerlendirip çalışanla tazminat ödemeden yollarını ayırdı.

Çalışan, e-postayı istifa amacıyla göndermediğini, yalnızca şikayetlerini aktardığını belirterek dava açtı. Yerel mahkeme çalışanı haklı buldu ve kıdem ile ihbar tazminatının ödenmesine karar verdi. İşverenin temyizi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, e-postadaki ifadelerin iş sözleşmesini işçinin feshettiğini gösterdiğini, bunun kıdem tazminatı doğuracak haklı nedenle fesih sayılamayacağını belirtti. İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedildi. Karar, işverene gönderilen yazılı mesaj ve e-postalardaki ifadelerin fesih iradesi sayılıp sayılmayacağı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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