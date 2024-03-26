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Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi?

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Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turdan çıkan sonuç ise merak konusu oldu. Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? İşte detaylar...

5. TURDA NELER OLDU ?

Yüksek yargıdaki seçimler hız kesmiyor. Anayasa Mahkemesi başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi sonrasında bir sandık da Yargıtay'da kuruldu. Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle dün başlanan 5 adaylı seçimlerde 3'ncü turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazken, 4. tur seçimi için gözler bugüne çevrilmişti.

Bugün gerçekleşen 4 ve 5. tur seçimlerinde de kazanan çıkmazken, yapılan açıklamada bugün bir başka seçim yapılmayacağı ve seçime yarın 6. tur oylamasıyla devam edileceği ifade edildi.

Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi?

6. TURDA HANGİ İSİMLER YARIŞACAK?

Seçim, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk arasında geçecek.

İlk turda alınan oylar:

Yargıtay Başkanı Akarca: 88

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. turda alınan oylar:

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94

Yargıtay Başkanı Akarca: 82

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36

3. turda alınan oylar:

Yargıtay Başkanı Akarca: 110

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 96

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 96

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 22

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 10

4. turda alınan oylar:

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 125

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 105

Yargıtay Başkanı Akarca: 96

5. turda alınan oylar:

Yargıtay Başkanı Akarca 105

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 127

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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