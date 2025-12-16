Haberler

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı
İstanbul Kağıthane'de bir kadın daha önceden boşanma aşamasındaki eşinin evine çocuklarını götürdü. Daha sonra konuşma bahanesiyle dışarı çıkan şahıs, konuşmayı reddeden kadını sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetti. Kadının ağlayarak çığlık attığı ve "Yardım edin, polis çağırın" diye bağırdığı olayda şüpheli, elindeki silahı kadının başına dayadı. Çevredekileri de silahla tehdit eden şahıs, ardından sokaktan kaçtı. Olay anı kameraya yansırken polisin yakaladığı şüpheli ise tutuklandı.

  • İstanbul Kağıthane'de Bilal E., boşanma aşamasındaki eşi Yağmur S.E.'yi sokakta silah çekerek darbetti.
  • Bilal E., olayda kullandığı silahla yakalanarak 'kasten yaralama', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı.
  • Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Çağlayan'da meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silah çekip darbetti.

ÇOCUKLARINI GÖRMESİ İÇİN EVE GÖTÜRDÜ

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'ye boşanma davası ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk içeri girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu.

O ANLAR KAMERADA

Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından Yağmur S.E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.'den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devam eden çalışmalarda Bilal E., olayda kullandığı silahla yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'kasten yaralama', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
